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DHA

Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli hamlelerinden biri olan HÜRJET'ten sevindirecek haber geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testine katıldı.

HÜRJET, uçuş testi için Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan havalanırken o anlar anbean kayda alındı.

YAKLAŞIK 45 DAKİKA HAVADA KALDI

TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen HÜRJET, saat 09.45'te Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan havalanarak, ses hızı üzerinde ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

HÜRJET, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra kontrollü bir şekilde inişi gerçekleştirildi.

Başarıyla gerçekleştirilen uçuşta HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı da eşlik etti.