Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotlar, “Hürkuş” eğitim uçağı ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Hürkuş, Azerbaycan semalarında uçtu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Üst Düzey Gözlemci Günü” kapsamında Bakü'ye getirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen 2 “Hürkuş” eğitim uçağıyla gösteri uçuşu yapıldığını belirtildi.

HÜRKUŞ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotların “Hürkuş” eğitim uçağıyla gerçekleştirdikleri gösteri uçuşunu, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ateşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi. Ziyaretçilere, “Hürkuş” eğitim uçağının taktik, teknik özellikleri ve çalışma prensibi hakkında bilgi verildi.

Korgeneral Tahirov, pilotların becerilerini överek gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi.

Hürkuş Azerbaycan semalarında VİDEO