Hüsamettin Cindoruk: CHP benim de partimdir

Hüsamettin Cindoruk: CHP benim de partimdir

İlerleyen yaşına rağmen siyasetten kopamayan Hüsamettin Cindoruk, hükümeti sert bir dille eleştirdi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seçim öncesi ziyaret ettiği Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile bir araya geldi.

İstanbul’da Basın Konseyi’nin 35. Kuruluş Yıldönümü kutlamasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'a ‘onur belgesi’ verdi.

Cindoruk, ödülünü almadan önce Cumhuriyet ve Atatürk’ün önemini vurguladığı bir konuşma yaptı.

90 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'olur' verir gibi CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN GAYRETİNİ SAYGI İLE KARŞILIYORUM

Cindoruk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve arkadaşlarının gayretini saygı ile karşılıyorum.

CHP BENİM DE PARTİMDİR DİYECEĞİZ

Onların muvaffak olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi benim de partimdir, var mı diyeceğiniz!

CHP benim düşüncelerimi savunuyorsa, hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa o benim partimdir artık.

SÖZLERİMDEKİ DEĞERİ HİSSETMENİZ İÇİN..

Başka bir şey daha söyleyeyim, ben Türkiye’nin siyasi hayatı içinde çeşitli partiler kuran insanım. Meclis Başkanlığı yapmış bir insanım. Sözlerimdeki değeri hissetmeniz için bunları söylüyorum. Gelin görün ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak bizim görevimizdir.

DEVLET BİR BOŞLUĞA DÜŞMÜŞTÜR

Bugün şunu görüyoruz devlet bir boşluğa düşmüştür, devletin organları kaybolmuştur. O hale gelmiştir ki kabine diye Anayasa’da yer almayan çakma bir organ ortaya çıkarılmıştır.

Kabinenin Anayasa’da yeri var mı? Ben de soruyorum, kabinenin adresini verin, oraya gidip bir konuşma yapayım. Kabine diye bir organ yok. O bir boşluk doldurma hadisesidir. Neyi dolduruyorsunuz? Bakanlar Kurulunu, başbakanlığı. Organları boşaltmış bir devleti ayakta tutan Türk milletinin hukuka, hakka, gerçeğe ve devlete saygısıdır."