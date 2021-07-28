Hüsamettin Cindoruk: Türkiye'ye giren çıkan belli değil

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, son dönemde Afganistan’dan sığınmacılara ilişkin çok acil yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye, açık bölge haline geldi” dedi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu.

Mengi'nin "Avrupa ülkeleri sınırlarını kapatıp güvenliğini sağlarken biz neden hala örneğin İran sınırımızı kapatmıyoruz? Bu durumda Türkiye ne yapacak?" sorusu üzerine Cindoruk, son dönemde Afganistan'dan gelen mülteci konusuna değindi.

"TÜRKİYE, AÇIK BÖLGE HALİNE GELDİ"

Cindoruk, Afganistan’dan gelen sığınmacılara ilişkin çok acil yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye, açık bölge haline geldi” dedi.

"GİREN BELLİ DEĞİL, ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden Cindoruk, "Türkiye'ye giren belli değil, çıkan belli değil." diyerek çözümün Meclis'te olduğunu işaret etti.

"ÇÖZÜMÜ MECLİS'TE"

Hüsamettin Cindoruk'un konula ilgili açıklaması şu şekilde:

"Türkiye bugün açık bir bölge haline geldi, giren belli değil, çıkan belli değil. Anayasa'nın 16'ncı maddesinde açık bir hüküm var. “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” diyor. Hükümet böyle bir yanlış yaptı. Bunun çözümü Meclis'te."