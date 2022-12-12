Hüsamettin Cindoruk'tan yeni anayasa teklifine: Amaçları şeriat

2023 seçimlerini ve yeni anayasa teklifini değerlendiren Hüsamettin Cindoruk, AK Parti'nin şeriat devleti kurmak istediğini söyledi.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, Türkiye'nin diğer bir yandan gündemi yeni anayasa teklifi...

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Meclis'e sunduğu yeni anayasa teklifini ve Türkiye'nin seçimlere hazırlığıyla ilgili eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'e konuşan Cindoruk, 2023 seçimlerini AK Parti'nin referandumu olarak tanımladı.

Mevcut iktidarın yeni anayasa teklifiyle amacının ise şeriat devleti kumak olduğunu iddia eden Cindoruk, şu ifadeleri kullandı;

"Siyasal İslam'ın iktidar olması..."

"Cumhuriyet 20 yılda iki taarruzla karşılaştı. İlki Orta Doğu’da eşbaşkan olma iddiası. İkinci haksız fiil ise siyasal İslam'ın iktidar olması. AK Parti çok iddialı biçimde bir şeriat devleti kurmak istedi.

"Dini kuralların hakim olmasını istiyorlar"

Yürürlükteki anayasa yerine şeri anayasa isteniyor. İktidar kazanırsa bugünkü keşmekeş sürer. Daha beteri var mı? Bu zaten kötünün kötüsüdür. Bu seçim rejim referandumudur. Tekrar şeriat yanlıları kazanırsa Türkiye sıkıntıya düşer.

Türkiye, tamamlanmış bir devlettir. Ama bugün dünyada tartışılır hale gelmiş durumdayız. Bugün siyasi İslam iktidarda. Terminolojisi nasa dayalı. Dini kuralların hâkim olması isteniyor. Dini kurallarla demokrasinin bağdaşacağı söyleniyor. Bağdaşmaz."