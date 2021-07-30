Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en çok tanınan bürökratlarından biri olan eski vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'daki evine giderken kalp krizi geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Coş'a doktorların müdahalesi yeterli olmadı.

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve son olarak da Sakarya'da valilik görevleri yapan Coş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 TEMMUZ'UN SİMGE FOTOĞRAFI

Uygulamaları, verdiği demeçler ve saç modeliyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen Coş, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelesiyle kendinden sıkça söz ettirdi.

Avni Coş'un darbecilere karşı Sakarya'da direniş esnasında verdiği silahlı pozu ise hafızalara kazınarak direnişin sembollerinden biri olmuştu.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş: Millete nasıl ateş ettiniz ARŞİV VİDEO

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"MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ"

Direniş sembolü haline gelen bir başka bir görselde, Coş'un darbeci askerlere avazı çıktığı kadar bağırarak "Millete nasıl ateş ettiniz" sözleri de hafızalara kazınmıştı.

Coş yakalanan darbecilere, "Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Siz Türk halkı değil misiniz? Size emir veren şerefsiz millete ateş et derse nasıl uyuyorsunuz? Kanunsuz emirden haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şey bilmiyor musunuz?" sözleriyle hesap sormuştu.

Vali Coş'un Emniyet ekiplerini mobeselerden yönettiği an VİDEO