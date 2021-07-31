Hüseyin Avni Coş kimdir? Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş kaç yaşında, neden öldü?

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu acı haber sonrası Hüseyin Avni Coş'un biyografisi ve neden öldüğü merak konusu oldu. Peki Hüseyin Avni Coş kimdir, neden öldü?

Türkiye'nin en çok tanınan bürökratlarından biri olan eski vali Hüseyin Avni Coş, İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saatlerinde evine giderken asansörde fenalaşmıştı.

İstinye'de özel bir hastaneye kaldırılan Vali Coş, burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölüm haberinin ardından Hüseyin Avni Coş'un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un biyografisi...

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğan Hüseyin Avni Coş, 1976 yılında Eğirdir Lisesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı.

1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye bölümüne geçiş yapan Coş, 1981 yılında iyi derece ile okuldan mezun oldu. 1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı.

Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.

1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandıktan sonra 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına tayini çıktı.

1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Ülkeye döndükten sonra 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığında göreve başladı.

Sırasıyla 1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi, Bingöl Valiliği gibi kritik görevlerde yer aldı.

1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince ''Yılın Valisi'' olarak seçildi.

Aksaray Valiliği, Kırklareli Valiliği, Aydın Valiliği, Adana Valiliğinde bulunan Coş, 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan valiler kararnamesi ile Sakarya Valiliği'ne atanmıştı.

9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlayan eski vali, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan valiler kararname ile Merkez Valiliğine atanmıştı.

Üç çocuk babası olan Hüseyin Avni Coş, 30 Temmuz 2021 Cuma günü evinin asansöründe geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.