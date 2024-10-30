Hüseyin Aydın: Cumhurbaşkanımız, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

Aydın, yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini duyurdu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, DAVA VE ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir.