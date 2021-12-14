Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı

İstanbul'da yoğun trafikten kaçış yolunu milletvekili plakası kullanmakta bulan Hüseyin Köksal'ın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan yardım aldığı öğrenildi.

İstanbul'un en önemli sorunlarından biri trafik.

Yüzde 85'lere kadar ulaşan trafik yoğunluğu vatandaşları isyan noktasına getirirken, çakarlı araçlar emniyet şeridini kullanarak istediği yere hızla gitme şansı buluyor.

Geçtiğimiz günlerde emniyet şeridinde yapılan denetlemede, iş adamı Hüseyin Köksal'a ait lüks bir aracın, milletvekiline tahsis edilen plakayla emniyet şeridinde hızla gittiği tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulmasında büyük rol oynayan Hüseyin Köksal'a hangi milletvekilinin bu plakayı tahsis ettiği merak ediliyordu.

CHP'Lİ VEKİL KENDİ HAKKINI ARKADAŞINA VERDİ

Ensonhaber.com, yaptığı araştırmada o isme ulaştı: CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

İBB ile arasındaki ihale ilişkileri nedeniyle sık sık kamuoyunun gündemine gelen CHP'li Özgür Karabat, kendisine ait 3 dokunulmazlık plakasından birini Hüseyin Köksal'a tahsis ettirdi.

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