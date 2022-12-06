Hüseyin Örs kimdir, sağlık durumu nasıl? Milletvekili Hüseyin Örs aslen nereli, kaç yaşında?

Meclis'te bugün bütçe görüşmeleri sırasında çıkan tartışmada Hüseyin Örs yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Peki Hüseyin Örs kimdir, sağlık durumu nasıl?

Bugün TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında arbede yaşanmış ve AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında çıkan tartışmada Hüseyin Örs fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Gelişme sonrası Örs'ün sağlık durumu merak ediliyor. Peki Hüseyin Örs kimdir, sağlık durumu nasıl?

Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?

Mecliste yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaşmıştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur'un yaptığı öğrenildi. Örs, sonrasında Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs'ün, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Hüseyin Örs kimdir?

Hüseyin Örs, 1964 senesinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 1981 senesinde Trabzon Lisesi'nden, 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Örs, 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 1998'de KTÜ'de İktisat Doktorasını tamamlamıştır.

Sonrasında 1986'da Giresun'da öğretmen olarak meslek hayatına atılan isim, 1987 yılında ise KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başlamış, 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan olmuştur. Örs, 1999'da Öğretim Görevlisi olmuştur. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Hüseyin Örs, 2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçilmiştir.

Hüseyin Örs, evli ve 1 çocuk babasıdır. 2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan isim Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise milletvekili adayı olmuş ve 2018 yılında Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.