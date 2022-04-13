Katıldığı canlı yayında CHP'nin geçmiş dönemlerdeki yetkisini kaybettiğini dile getiren Hüseyin Yayman, Atatürk'le ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Masası TV'de Fatih Atik'in sunduğu canlı programa konuk oldu.

Fatih Atik'in soruları üzerine gündeme yönelik değerlendirmeler yapan Hüseyin Yayman, CHP hakkında konuşarak eleştirilerde bulundu.

Açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Yayman, 1974 yılındaki CHP ile 2022 yılındaki CHP'nin farklı olduğunu söyledi.

"Atatürk gelse CHP'ye üye yapılmazdı"

CHP'nin kendi kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirten Yayman, "CHP, bugün Atatürk gelse Atatürk'ün üye kaydedilmeyeceği bir parti durumuna düşmüş yapı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yayman: Bugün Atatürk gelse CHP'ye üye olamaz

"PKK'ya terör örgütü diyemiyorlar, evladını isteyen anneleri kucaklayamıyorlar"

Fatih Atik'in 'Çok enteresan bir cümle söylediniz' yanıtı üzerine açıklamalarını vurgulayan ve detaylandıran Yayman, şöyle devam etti:

"Bence olamaz, niye? Düşünün PKK'ya terör örgütü diyemeyen, Diyarbakır'a kadar gidip Diyarbakır'daki evladını isteyen annelerle kucaklaşamayan, HDP'ye PKK ile arana mesafe koy diyemeyen bir partiden bahsediyoruz.

"Tüm Atatürkçüleri partiden tasfiye ettiler"

Atatürk bugün olsa muhtemelen CHP'ye üye yapmayacaklar. Çünkü tüm Atatürkçüleri partiden tasfiye ettiler, etmeye de devam ediyorlar."