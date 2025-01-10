Hüseyin Yayman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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Bugün, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü...

Bu kapsamda da TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bir mesaj yayınladı.

Yayman yayınladığı mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA MEDYANIN ÖNEMİ ARTMIŞTIR"

Medya dördüncü kuvvettir..



Türkiye Yüzyılı'nda medyanın önemi artmıştır..



Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için gece, gündüz demeden çalışan ve işini büyük bir fedakarlıkla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.



6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimi bir kez daha rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun. Deprem bölgesinde gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum.

"BU YÜZYILDA MEDYAYA DÜŞEN GÖREV DE ARTMIŞTIR"

Gazetecilerin derdi, benim derdimdir



Çağdaş Demokrasilerde basın 4. Kuvvettir. Medyanın özgür olması, demokratik toplum olmanın da bir gereğidir. Dijitalleşme ve sosyal medya gerçeği basını köklü biçimde değiştirmiş ve değiştirmeye devam etmektedir.



Kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır.



Bu yaklaşım biçimi aziz milletimizin basınımıza güvenini artıracak ve basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Türkiye yüzyılında medyaya düşen görev de artmıştır.

"GAZETECİNİN DERDİ BENİM DERDİMDİR"