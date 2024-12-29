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Haber Merkezi

Beşiktaş yeni başkanını seçti...

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Genel kurul üyeleri Hüseyin Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

REKOR KIRILDI

Seçimde 13 bin 158 kişi oy verdi. Siyah-beyazlı kulüpteki bir önceki seçimde 12 bin 152 oy kullanılmıştı.

Olağanüstü kongrede yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

ADALI'DAN YÜCEL'E FARK

Açılan 16 sandık itibarıyla Serdal Adalı 5 bin 117, Hüseyin Yücel de 2 bin 157 oya ulaştı.R

RAKİBİNİ KUTLADI

Sonuçların açıklanmasının ardından Başkan Adayı Hüseyin Yücel, diğer aday Serdal Adalı’nın yanına giderek, kesin olmayan sonuçlara göre kendisini ve ekibini kutladı.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Yücel, Adalı'yı tebriği sırasında, "Allah utandırmasın. Yılbaşından sonra ziyarete ilk ben geleceğim." dedi.

"İZAHI ZOR DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Tebrikleri kabul eden Serdal Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

SALONDAN AYRILDI

Daha sonra Divan Başkanı Ahmet Akpınar ve oy sayımı yapan görevlilerle de vedalaşan Yücel, ekibiyle birlikte salondan ayrıldı.