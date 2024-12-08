Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş geçtiğimiz günlerde yeniden hareketlendi.

İlerleyişini sürdüren muhalif güçler, son olarak başkent Şam'ı da kontrol altına aldı.

Şam'ın düşüşüyle birlikte 61 yıllık Esad rejiminin sonu gelmiş oldu.

"LİBYA'DA, IRAK'TA, SOMALİ'DE TÜRK ORDUSU VAR"

Yaşananların ardından Esad rejiminin düşüşü Tele1'de Forum Hafta Sonu isimli programda ele alındı.

Canlı yayında konuşan ve Suriye ile ilgili analizleriyle bilinen Hüsnü Mahalli, Irak'ta, Libya'da, Somali'de Türk ordusunun bulunduğunu söyledi.

Mahalli daha sonra Şam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetileceğini de öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAK

Mahalli son olarak, "Büyük ihtimalle ya da önümüzdeki hafta bunu fantezi olarak söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam’a gidecek. Emevi Camii’nde namaz kılacak." ifadelerini kullandı.

Hüsnü Mahalli'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle: