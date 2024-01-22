Hüsnü Mahalli'den CHP'ye: Değişim değişim dediniz neyi değiştirdiniz CHP'de tüm değişim söylemlerine rağmen daha önceki dönemlerde olduğu gibi aday belirleme sürecinde 'adamcılık' kavgalarının devam ettiğini belirten Hüsnü Mahalli, bu konuda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor.

Sandıkların kurulacağı gün yaklaştıkça TV kanallarında, seçim gündemi daha sık masaya yatırılıyor.

Bu kapsamda TELE1'de Namık Koçak'ın konuğu Hüsnü Mahalli ile birlikte gündemi değerlendirdiği Forum Hafta Sonu programında da bu konu ele alındı.

"Özgür Bey henüz partiyi toparlamadı. Kavga devam ediyor"

CHP'de değişim söylemlerinin karşılığını bulmadığını söyleyen Hüsnü Mahalli, adaylık kavgalarının devam ettiğini belirtti.

Mahalli, "CHP kendini toparlamadı. Kimse kusura bakmasın. Yani Özgür Bey henüz partiyi toparlamadı. Yani umarım en azından 31 Mart'a kadar toparlar. Biz hiç unutmuyorum Özgür Bey seçildiği gün buradaydık. Ben dedim ki maksimum 2 hafta içerisinde toparlaması lazım. Yok yapamıyor. Hala kavga devam ediyor. Şimdi kim bilir ne yapıyor?" dedi.

"Onun adama-bunun adamı kavgası"

Namık Koçak ise CHP'de devam eden adaylık kavgalarına dikkat çekti. Adayların 'onun adamı-bunun yakını' şeklinde belirlendiğini söyleyen Koçak'ın sözlerini, Mahalli de onayladı.

"Bu konuda Erdoğan'ı takdir etmek lazım"

Mahalli, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için kimse kusura bakmasın. Bu konuda Erdoğan'ı takdir etmek lazım. Adam madam yok 'bu benim adamım kimsenin adamı değil' Bütün adaylar il ilçe hepsi Erdoğan'ın adamı. Milletvekili adayları için de geçerli.

"Değişim değişim dediniz de neyi değiştirdiniz"

Yani kardeşim değişim değişim dediniz de neyi değiştirdiniz Allah aşkına? Bugün kimse kusura bakmasın CHP'de inanılmaz tartışma var. Biz de biliyoruz bir sürü insanla tartışıyoruz. Abi diyor 'bu nedir yahu!'