Hususi Yeşil Pasaport nedir? Kimler Yeşil Pasaport alabilir? Şartları nelerdir?

İhracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla uzatılmasından sonra yeşil pasaport hakkında merak edilen sorular ortaya çıktı.

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportlar normal pasaportlara daha göre avantajlı kabul edilir.İnternet üzerinde sıkça araştırılan konulardan birisi hususi pasaportun ne olduğudur. Peki hususi pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

HUSUSİ YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil renkte olduğu için halk arasında yeşil pasaport ismiyle hatırlanmaktadır. Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Hususi Yeşil pasaport alabilmek için öncelikle devlet memuru olmalı ve emekli sandığına bağlı olarak çalışmalısınız. Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına ve belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport alma hakkınız varsa öncelikle gerekli evrakları tamamlamalı ve İç İşleri Bakanlığı’na talep dilekçesi göndermelisiniz. Pasaport defter bedelini yatırdıktan sonra diğer evraklar beraber nüfus müdürlüklerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. PTT kargo ile adresini vermiş olduğunuz ve istediğiniz yere pasaportunuz gönderilecektir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yeşil pasaport almak isteyenler aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak randevu alıp başvurularını tamamlayabilirler. Hususi pasaport için gerekli evraklar;

İçişleri Bakanlığı’na hususi pasaport talep yazısı,

1 adet biometrik fotoğraf,

Nüfus kartının aslı,

Çalışmakta olanlar: çalıştıkları kurumun il, bölge veya genel müdürlüklerinden alınmış imza sirküleri,

Emekliler: Emekli oldukları tarihte hangi kadro ve kıdemde emekliye ayrıldıklarını gösteren belge,

İstifa eden memurlar: istifa ettikleri dönemde hangi kıdemde olduklarını gösteren belge,

Hak sahibi vefat edenler: vefat eden hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kıdemini gösteren belge,

18 yaşından küçükler: velilerden alınan muvafakatname

İle yeşil pasaport başvurusu yapabilirler.

YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaport sahipleri 100’den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Ayrıca yeşil pasaport sahipleri pasaport harcından da muaf tutulmakta ancak pasaport defter bedelini ödemek zorundalardır.

YEŞİL PASAPORT SÜRESİ NE KADAR?

Yeşil pasaport süreleri 1 yıl ile 5 Yıl arasında değişiklik gösterir. İç İşleri Bakanlığı’nın belirlediği şartlar ve kurum müdürlerinin talep yazısı verilen pasaport süresini etkilemektedir.