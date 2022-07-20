Petrol
106.12
-1.15%
Euro
18.0085
0.22%
Dolar
17.578
0.10%
Altın
965.5
-0.08%
Borsa
2524
0.90%
Bitcoin
413.300
8.61%
BTXN Coin
7.51
1.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Huzur operasyonlarında 1141 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonlarında 1141 göçmen yakalanırken, 18 organizatör gözaltına alındı.
    • 20.07.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Huzur operasyonlarında 1141 düzensiz göçmen yakalandı

    Türkiye'de düzensiz göç sorunu devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'nca artırılan çalışmalardan olumlu sonuçlar gelmeye başladı.

    Edinilen son dakika bilgisine göre, huzur operasyonları kapsamında fazla sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

    "1141 düzensiz göçmen 18 organizatör"

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Operasyonları'nda 1141 göçmen yakalandı. 18 organizatör gözaltına alındı."


    İlginizi Çekebilir

    MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı
    Medya

    MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    KYK borcu faizini ödeyenler ne yapacak? Geri ödenecek mi?
    Gündem

    KYK borcu faizini ödeyenler ne yapacak? Geri ödenecek mi?

    Görüş Bildir