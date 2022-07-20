- Haberler
- Gündem Haberleri
- Huzur operasyonlarında 1141 düzensiz göçmen yakalandı
Huzur operasyonlarında 1141 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonlarında 1141 göçmen yakalanırken, 18 organizatör gözaltına alındı.
- 20.07.2022 - 09:52
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:38
Türkiye'de düzensiz göç sorunu devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nca artırılan çalışmalardan olumlu sonuçlar gelmeye başladı.
Edinilen son dakika bilgisine göre, huzur operasyonları kapsamında fazla sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
"1141 düzensiz göçmen 18 organizatör"
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Operasyonları'nda 1141 göçmen yakalandı. 18 organizatör gözaltına alındı."