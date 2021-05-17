Huzurevlerinde ziyaretçi yasağı ne zaman bitecek? Huzurevi ziyaretleri 2021

Kademeli normalleşme dönemi 17 Mayıs itibariyle başladı. Yeni tedbirler ve kararlar, genelgede yayınlandı. Peki huzurevleri ziyaretçi yasağı bitti mi? Huzurevi ziyaretleri yasak mı?

Tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yeni genelge ile yayınlandı. 1 Haziran'a kadar uygulanması planlanan yeni kararların detayları araştırılmaya devam ediyor.

Genelgede uzun süredir ziyaret yasağı uygulanan yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Peki yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevlerine ziyaretçi yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar..

HUZUREVİ ZİYARETÇİ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı.

Genelgede ziyaretçi yasağı uygulanan yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri ile ilgili karar da açıklandı.

Buna göre kademeli normalleşme döneminde huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.