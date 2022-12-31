Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.461
0.79%
BTXN Coin
5.95
4.20%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim

    Türkiye son dönemde enerjide dışa bağımlılığa son vermek üzere bu alanda birçok adım attı.

    Doğalgazda kendi üretimini yapmak için Karadeniz'de çalışmalar devam ederken bir yandan da Türkiye'nin konumu sayesinde belli kazanımlar hedefte.

    Kafkasya ve Rusya gazını Avrupa'ya ulaştırmak için Türkiye en uygun geçiş noktası. Bu kapsamda Rusya ile devam eden görüşmelerde Türkiye'nin bir gaz merkezi olması yönünde çalışmalar başlatıldı.

    Türkiye gaz dağıtım merkezi olacak

    Trakya'da kurulacak bir dağıtım merkezi ile Türkiye gaz fiyatlarının belirlendiği bir lokasyon olacak.

    Bu gelişmeler sonucunda elde edilen kazanımlar faturaya da yansıyor. Bu kapsamda doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.

    Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

    İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim

    Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

    Sanayide kullanılan doğalgaza da indirim geldi

    Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.

    Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.

    İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim #1

    İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim #2


    ASAL Araştırma'dan EYT anketi
    Gündem

    ASAL Araştırma'dan EYT anketi

    ASKİ SU KESİNTİSİ! 30 Aralık Ankara'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?
    Yaşam

    ASKİ SU KESİNTİSİ! 30 Aralık Ankara'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?

    İsmail Demir: SİPER füzesi 100 km menzili aştı
    Gündem

    İsmail Demir: SİPER füzesi 100 km menzili aştı

    Görüş Bildir