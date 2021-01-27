İBB 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı

Bir önceki dönemdeki belediyenin otomobil alım ve kiralamalarına israf diyen Ekrem İmamoğlu, 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni aracı İBB'ye aldı.

AK Parti İstanbul'da 6. hafta ilçe kongreleri dün Üsküdar ve Kadıköy İlçe Kongreleri'yle başladı.

Kongrede gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı yeni araçlardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlığa oturduğu ilk süreçte, AK Parti dönemindeki belediyenin satın aldığı ve kiraladığı otomobilleri Yenikapı Meydanı'nda sergileyerek, israf yapıldığını ileri sürmüştü...

İBB'NİN YENİ ARAÇLARI

Kongrede yaptığı konuşmada İBB'yi sert sözlerle eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İmamoğlu yönetiminin 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladığını söyledi.

İhaleler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şenocak, şu ifadeleri kullandı;

YENİKAPI'DA İSRAF EDEBİYATI

"CHP'li İBB Başkanı göreve geleli 1,5 yılı geçti, hala tek bir eser dahi inşa edemedi. Günlük politik konularla oyalanıp duruyor. AK Parti döneminde tamamlanan eserlerin açılışını yapmaktan, var olan hizmetlerin adını değiştirip kendi marifetiymiş gibi algı yürütmekten öte bir şey yapmıyor. Kendi marifeti olan tek eserleri; temel atmama, musluk takma ve borçlanma töreni. CHP'li İBB Başkanı, Yenikapı'ya hizmet araçlarını dizip israf edebiyatı yapmıştı.

İBB, 10.000’in üzerinde yeni araç kiraladı





3 KATINI KİRALADILAR

Ancak 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şovundan sonra gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına geri kiraladılar. Meclis Araştırma Komisyonu'nun denetim raporuna göre; AK Parti döneminde 1.289 TL'ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL'ye kiralandı. CHP'li İBB Başkanı 1,5 yılda yaptığı yeni araç kiralama ihaleleriyle 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Hani israf vardı? Hani o araçlar gereksizdi? Hani tasarruf yapacaktınız? Yalan ve beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti."