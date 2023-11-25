İBB aday adayı Metin Külünk, vaatlerini açıklamaya başladı AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday adayı olan Metin Külünk ilk vaatlerini gençlere verdi. Gençlere ücretsiz ulaşım ve servis desteği vaatlerinde bulunan Külünk, İBB kaynaklarının İstanbullular için kullanılacağını vurguladı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimler için aylar sonrasını bekliyor.

Seçimler öncesi en çok merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için göstereceği aday.

Metin Külünk İBB'ye aday oldu

Bu kapsamda İBB için ilk aday adaylığı başvurusu AK Parti'den 3 dönem milletvekilliği yapan Metin Külünk'ten geldi.

"Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz"

Adaylığını sosyal medya hesabından aday adaylığını duyuran Külünk, "Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz." ifadelerini kullandı.

Adaylık başvurusunun ardından hızlıca çalışmalarına başlayan Külünk, farklı kanallar aracılığıyla İstanbul için vaatlerini bir bir açıklıyor.

İlk müjde gençlere

Metin Külünk ilk vaadini gençlere verdi.

Gençlere ücretsiz ulaşım

"İstanbulumuzun kaynaklarını ve imkanlarını, İstanbullu için seferber edeceğiz" diyen Külünk, seçilmesi halinde gençlerin ulaşımda ücret ödemeyeceğini duyurdu.

"Öğrenciler için servis desteği getireceğiz"

Gençlerin yanı sıra aileleri de unutmayan Külünk diğer vaatlerini de şöyle sıraladı:

- Devlet okullarında öğrenim görüp servis kullanmak zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine, ekonomik durumlarını esas alarak servis desteği getireceğiz.



- Ekonomik zorlukların etkisini azaltmak için İBB’nin imkanlarını ailenin yükünü hafifletmek için harekete geçireceğiz.



- Her hane, her yuva, "İBB Başkanı yanımızda" diyecek ve Anadolu’dan evladını İstanbul’da okumaya gönderen her ebeveyn, bu şehirde öğrencilere sahip çıkan bir İBB olduğuna inanacak.



- İBB yapılanmasında sadece eğitim hayatı ve öğrencilerle ilgilenecek bir kurumsal model inşa edilecek.



- 7/24 çalışan, esasları olan, şeffaf, ölçülebilir ve de denetlenebilir bir modelle öğrencilere adanmış ve hizmet vereceğiz.

Metin Külünk kimdir?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu.

Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi.

1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi.

2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. TBMM 24, 25 ve 26’ıncı dönem İstanbul Milletvekili oldu.

İBB için öne çıkan adaylar

Yarın temayül yoklaması için bir araya AK Parti teşkilatlarında yerel seçim hazırlıkları aylar öncesinden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahaya çıkan AK Parti teşkilatı ilk hedefi Cumhur İttifakı'na daha fazla belediye kazandırmak olarak belirledi.

İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmek için ise AK Parti'de bir çok isim öne çıkıyor.

İlk olarak adaylığını açıklayan Metin Külünk'ün yanı sıra, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu isimleri İBB için öne çıkıyor.