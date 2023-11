ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimler için aylar sonrasını bekliyor.

Seçimler öncesi en çok merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için göstereceği aday.

Metin Külünk İBB'ye aday oldu

Bu kapsamda İBB için ilk aday adaylığı başvurusu AK Parti'den 3 dönem milletvekilliği yapan Metin Külünk'ten geldi.

"Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz"

Adaylığını sosyal medya hesabından aday adaylığını duyuran Külünk, "Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz." ifadelerini kullandı.

Adaylık başvurusunun ardından hızlıca çalışmalarına başlayan Külünk, farklı kanallar aracılığıyla İstanbul için vaatlerini bir bir açıklıyor.

İlk müjde gençlere

Metin Külünk ilk vaadini gençlere verdi.

Gençlere ücretsiz ulaşım

"İstanbulumuzun kaynaklarını ve imkanlarını, İstanbullu için seferber edeceğiz" diyen Külünk, seçilmesi halinde gençlerin ulaşımda ücret ödemeyeceğini duyurdu.

"Öğrenciler için servis desteği getireceğiz"

Gençlerin yanı sıra aileleri de unutmayan Külünk diğer vaatlerini de şöyle sıraladı:

- Devlet okullarında öğrenim görüp servis kullanmak zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine, ekonomik durumlarını esas alarak servis desteği getireceğiz.



- Ekonomik zorlukların etkisini azaltmak için İBB’nin imkanlarını ailenin yükünü hafifletmek için harekete geçireceğiz.



- Her hane, her yuva, "İBB Başkanı yanımızda" diyecek ve Anadolu’dan evladını İstanbul’da okumaya gönderen her ebeveyn, bu şehirde öğrencilere sahip çıkan bir İBB olduğuna inanacak.



- İBB yapılanmasında sadece eğitim hayatı ve öğrencilerle ilgilenecek bir kurumsal model inşa edilecek.



- 7/24 çalışan, esasları olan, şeffaf, ölçülebilir ve de denetlenebilir bir modelle öğrencilere adanmış ve hizmet vereceğiz.