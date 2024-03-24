İBB adayı Murat Kurum'un İstanbul vaatleri Kurum, ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar İstanbul'un kritik sorunlarına çözümler üretmek üzere kolları sıvadı. İBB adayı, vaatleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kenti karış karış dolaşarak vaatlerini halka anlatıyor.

Kurum, ekibiyle birlikte sürdürdüğü seçim çalışmalarında "Sadece İstanbul" vurgusu yaparak, 1 Nisan'da göreve gelmesi halinde tek gündeminin İstanbul olacağının mesajını veriyor.

İBB adayı Kurum'un, Megakent'e yönelik ortaya koyduğu vaatler, seçmende ciddi karşılık bulmuş durumda.

31 Mart seçimlerini kazanmak üzere yola çıkan Kurum'un vaatlerini derledik.

1- Trafiği Rahatlatacak İki Büyük Hamle

Esenler ve Harem otogarları şehrin dışına taşınacak ve 6 yeni Lojistik Merkezi kurulacak. Şehrin içerisindeki büyük araç faaliyetleri en aza indirilecek.

2- Metrobüs Hattı Uzatılacak

TÜYAP-Silivri Otonom Metrobüs Hattı ile birlikte, İstanbul'un ulaşım kapsamı genişletilecek.

Her yıl 100 yeni elektrikli metrobüs ve 250 yeni elektrikli otobüs ekleyerek, İBB araç filosunun her daim yeni ve güvenli ulaştırma yapısını koruyacağız.

3- Kavşak ve Yol Düzenlemeleri

Trafik sıkışıklığının yaşandığı noktalarda, 151 kavşak ve yol düzenlemesiyle İstanbul trafiğine hızlı ve etkili bir çözüm sunulacak.

4- İki Yakaya İki Büyük Tünel

Karayolu ulaşımı dev tünel projeleriyle rahatlatılacak. İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25,7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe tüneli ile 11,6 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal tüneli açılacak.

Anadolu yakasında ise Yenisahra ile Bostancı 10,2 kilometrelik tünelle bağlanacak. Araç başı 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 13 ton azalacak.

İkinci beş yılda, Bayrampaşa Hal - Büyükçekmece arasında 50,9 kilometre karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, yılda 44 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak.

Harem-Çengelköy-Kavacık arasında ise 23,8 kilometrelik karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı yıllık 26 ton azalmış olacak.

Böylece İstanbul akıllı, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, iklim dostu, emisyonsuz ulaşımı olan bir şehir hâline gelecek.

E-5’in Anadolu yakasına düşen trafik yükü Göztepe - Çayırova arasında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesiyle azaltılacak. Araç başına 12 dakika kazanılırken her yıl karbon emisyonu 20 ton azalmış olacak.

5- Raylı Sistem Hattı İki Katına Çıkarılacak

Raylı sistem hattı ilk 5 yılda 2 katına, 2034 yılına kadar da 1004 kilometreye çıkarılacak

Karayolu kullanım oranı ilk 5 yılda yüzde 72'den yüzde 60'a, 2034'e kadar da yüzde 48'e düşürülecek.

6- Sıfır Atık Başkenti İstanbul

Tüm yatırımlarda ve yapılarda Sıfır Atık modeli esas alınacak, iklim değişikliğine karşı politikalar yürütülecek.

Her ilçeye atık geri kazanım merkezi kurulacak. 3000 tonluk 2 adet katı atık yakma tesisi kurulacak. 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hizmete alınacak.

7- Müzeler Şehri İstanbul

Çağdaş müze teknolojilerini kullanarak geçmiş ile bugünü bir arada sunacak, kentin kadim görsel hafızasını tanıtıp yaşatacak ve ileriye taşıyacak müzeler inşa edilecek.

Bu müzeler; İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul Biyografi Müzesi, İstanbul Gastronomi Müzesi ve İstanbul Gravür Müzesi olarak sıralandı.

8- 39 İlçeye Çocuk Kütüphanesi

Gelecek odaklı hareket edilerek, ilçe belediyeleri ve ilgili bakanlıklar ile iş birliği yaparak her ilçeye çocuk kütüphanesi açılacak.

Güncel kitapların da yer aldığı e-kitap platformu ile İstanbul'un iki yakasında Sahaf ve Antikacılar Çarşısı inşa edilecek.

9- Şehir Kütüphaneleri

Rami Kütüphanesi örneğinde olduğu gibi, iç ve dış mekanlarıyla okuma sevdalılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 3 İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.

10- Her Mahalleye Spor Tesisi

Hareketi mahallelerden başlatarak, bu eşsiz şehrin spor kültürünü artırmak adına 964 mahalleye spor tesisi kurulacak.

11- Sporun Merkezi İstanbul Cup

Tüm spor branşlarının katılımıyla, olimpiyat ruhunu ve dinamiğini içinde barındıran İstanbul Cup’la eşsiz bir şehir ve spor kültürü oluşturulacak.

12- Amatör Sporun Şehri İstanbul

Çeşitli açık hava spor alanları oluşturulacak ve bu tesisleri, yerel amatör spor kulüpleriyle iş birliği içinde yönetilecek. Amatör spor kulüpleri desteklenecek.

13- Yaşlı ve Engelliler İçin Geçici Bakım Merkezleri

Kısa süreli bakım hizmeti ile; özel ilgi, destek ve korumaya ihtiyacı olan, bağımsız yaşamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte kısa süreli ihtiyaçlarında misafir edilerek kendilerine destek olunacak.

14- Emin Eller Kreşleri Oluşturacağız

Şehir merkezinin bazı noktalarında ve Büyükşehir Belediye tesislerinde vatandaşların çocuklarını güvenle teslim edeceği Emin Eller mekanları oluşturulacak.

Çocukların burada uzman ekipler eşliğinde eğlenecek, öğrenecek ve aileleri işlerini gönül rahatlığıyla halledene kadar vakit geçirebilecekler.

15- Haydarpaşa, Kadıköy, Moda Yeni Görünümüne Kavuşacak

Anadolu Yakası’nın incisi Kadıköy-Moda-Haydarpaşa sahili, yenileme ve dönüşüm çalışmasıyla birlikte yeni ve eşsiz görünümüne kavuşacak.

16- Sirkeci Tren Garı ve Çevresinin Tarihi Dönüşümü

Sirkeci Tren Garı ve çevresinde yapılacak düzenlemeyle tarihi mirasa sahip çıkılacak.

Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile kent hazinesi, vatandaşların kullanımına açarak şehrin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek.

17- Süleymaniye Camii’nin Çevresinin Çehresi Değişecek

Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Süleymaniye Camii ve çevresinde gerçekleşecek yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkılacak, emanetleri gelecek nesillere aktarılacak.

18- 39 İlçenin Kent Meydanları Dönüştürülecek

İstanbul’un kalbi olan meydanları yenileyerek şehre ait kültürel miras korunacak, kişi başına düşen aktif yeşil alan artırılacak.

19- Eşsizliğin Kıyısı İstanbul Olacak!

6,2 milyon metrekare kıyı alanının çevre ve peyzaj düzenlemesini yaparak Çatalca’dan Silivri’ye Şile’den Tuzla’ya kadar tüm sahil bandını kapsayacak şekilde kıyı düzenlemesi yapılacak.

20- Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 50 Bin Kapasiteli Sahipsiz Hayvan Yaşam Merkezi

Sahipsiz sokak hayvanları tedavi edilecek, kısırlaştırılacak, mikroçip ve küpeleme yöntemiyle kayıt altına alınacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kolaylaştırılacak ve sahiplendirmeye özendirecek uygulamalar yapılacak. Kaçak hayvan girişini engellemek için de tüm imkanlar seferber edilecek.

21- Hane Halkı Esas Alınarak Adaletli Su Tarifesi Uygulayacağız

Her evin hane halkının sayısı ve kullanım miktarı dikkate alınacak, adil bir şekilde su ücretlendirmesi yapılacak.

22- Kadınların ve Ailelerin İstanbul’u

Öncelik kadın ve çocukların güvenliğine verilecek, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için özel politikalar üretilecek.

23- 75+ Yaş Üstü Büyüklere E-Sağlık Takip Hizmeti Oluşturulacak

Büyükler için geliştirilen E-Sağlık Takip Sistemi'yle, onların her anında yanlarında olunacak, sağlık durumları online olarak takip edilecek.

24- Ana ve Yan Yol Çalışmaları

İstanbul’un farklı noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafiği hızlandırmak adına çalışmalar yapılacak.

•Altınşehir - Bahçeşehir arası 20 km yan yol

•TÜYAP - Silivri arası 40 km ana yol - 80 km yan yol

•Sultanbeyli - Kurtköy arası 30 km yan yol

•Göztepe - Çayırova arası 29,6 km ana yol, 60 km yan yol

25- İstanbul’un Deniz Ulaşımı; Şehri Birbirine Bağlayacak

Sürdürülebilir bir İstanbul için, ulaşım sorununa 3 Yeni Deniz Hattı ekleyerek, Deniz Ulaşım Payını 2 kat artırarak karayolu trafiğini azaltmak adına çözüm üretilecek.

•İstinye-Yenikapı Arabalı Vapuru

•Çubuklu-Yenikapı Arabalı Vapuru

•Sirkeci-Harem Nostalji Vapuru

26- Afet Eğitim Merkezi

Afet bilinci, İBB başta olmak üzere tüm toplum özelinde en baştan geliştirilecek. Sadece afet çerçevesinin dışında, evde okulda, işte ve hayatın her anında risklere karşı yaşam biçimini değiştirme ve durum yönetimi eğitim programları düzenlenecek.

27- Yeşil Sanayi Dönüşümü

Temiz ve sürdürülebilir bir İstanbul için sanayi alanlarında yeşil dönüşüme başlayacak, daha yeşil yarınlar için “0” emisyon hedefine en hızlı şekilde ulaşılacak.

28- Belediye, Oda ve Sanayici İş Birliği

Sanayii güven altına alarak sürdürülebilir bir sanayi ve üretim için en hızlı şekilde çalışmaya başlanacak.

29- Risksiz Sanayi Dönüşümü

İstanbul’da sanayi sektörünün katma değeri yüksek, “yükte hafif, pahada ağır” üretime yönelik ihtiyaç duyacağı Ar-Ge, inovasyon ve kuluçka merkezlerinin oluşumu sağlanacak.

Bu konuda sanayicinin her zaman yanında olunacak. Sanayi tesisleri; dirençli, nitelikli, yüksek teknolojili hale getirilecek. Sanayicilerin arazi talepleri birlikte yönetilecek.

30- 350 km Dere Islahı

Islah projesi ile İstanbulluları potansiyel sel felaketlerine ve su kaynaklarından dolayı oluşabilecek sorunlara karşı etkili bir şekilde korumayı amaçlayarak erozyon kontrolü ve taşkın riskinin azaltılmasına odaklanılacak.

31- Afet Yönetim Sistemi

Şehrimizin toplam bina stokunu depreme hazırlıklı hale getirirken, farklı afet çeşitlerine göre de bir Afet Yönetim biçimi oluşturarak bu eşsiz şehri her türlü felakete karşı hazırlamak zorundayız.

Bu kapsamda İl Afet Risk Azaltma Planı’yla, Belediyemiz tarafından yapılacak çalışmaları sıkı şekilde takip edeceğiz.

32- AR-GE İnovasyon ve Kuluçka Merkezleri

İstanbul’un sürdürülebilir ve yeni üretim kollarına yayılan bir ağa kavuşması için gençlerimize ve geleceğe yatırım yapacağız.

•Gençlere Yenilikçi Proje Desteği

•Proje Geliştirme Desteği

•Ofis Alanı Desteği

•Sürdürülebilir Rekabet Desteği

33- 39 İlçede Tam Donanımlı Geçici Yaşam Alanları

Afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı bir İstanbul için her ilçeye uygun yaşam alanları kurarak, bölge halkının herhangi bir afet durumunda güvenliği sağlanacak.

•Toplam iki milyon kişilik kapasite.

34- 4 Boyutlu Şehir Modeli Projesi

Deprem, sel, yangın gibi afet senaryolarını sanal ortamda simüle ederek, şehrimizi olası en kötü durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

35- 65 Yeni Heliport

Afet anında her bir mahallemize dakikalar içinde ulaşabilmemizi sağlayacak bu heliport pistleri İstanbullulara günlük yaşamda hizmet verecek şekilde; sportif, sanatsal ve sosyal aktivite alanları olarak kullanılacak şekilde tasarlandı.

36- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Kampüsü

İçerisinde farklı engel gruplarına yönelik okulların, spor merkezinin, hobi bahçelerinin, tanı merkezlerinin, atölyelerinin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsü’nü şehrimize kazandıracağız.

37- Gençlere Yarı-Zamanlı İş İmkanı

“Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen üniversiteli gençlerimize, Büyükşehir Belediyesi olarak yarı-zamanlı faaliyetlerde, saatte 200 TL gelir ile iş imkânı sağlayacağız.

38- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları

Gençlere İstanbul’un ve Türkiye’nin her bölgesinde doğa sevgisini aşılayacak kamp alanları ve etkinlik imkânları sunacağız.

39- Gençler Bi Kahve’ye

Üniversitelerin çevrelerinde ve gençlerimizin yoğun olduğu alanlarda internetin ücretsiz ve kahvelerin uygun fiyata sunulduğu kahve dükkanları açacağız.

40- Gençler Mekanistanbul’da Buluşacak

Kapılarının sadece gençlerimize açık olacağı özel sosyal tesisleri yapacağız.

Burada, diyetisyenlikten psikolojik danışmanlığa, öğrenci koçluğundan kütüphaneye dek pek çok imkânı gençlerimizin hizmetine sunacağız.

41- Kadın Kıraathaneleri

Kadınlara ücretsiz kütüphane hizmetinin sunulduğu, ikramlar eşliğinde günlük gazeteleri okuyabilecekleri, sosyal aktiviteler yapacakları, mahallelerinde kendilerine özel toplantı ve programlar icra edebilecekleri mekanlar oluşturacağız.

42- El Emeğine E-Ticaret ve Pazar Yeri Desteği

Kadınlarımızın el emeklerine, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri destekleriyle kazanç kapıları açacağız.

43- Bakıcı ve Temizlik Hizmetleri

Bakıcı ve ev temizliğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza özel, bu hizmetler; Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla erişilebilir halde, alanında eğitimli, tecrübeli ve güvenilir ekipler tarafından verilecek.

44- Anne ve Çocuk Atölyeleri

Anneler ve çocuklarının uzman rehberler eşliğinde, eğitici ve geliştirici bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak, çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaşmasını ve yeteneklerini geliştirmelerine destek olacağız.

45- İstanbul Kültür Akademisi’ni Kuracağız

İstanbul Kültür Akademisi’ni kurarak şehrin kültürünü konu alan eğitim projeleri ve akademik çalışmalara destek sağlayacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri sahnelerini, amatör tiyatro gruplarına ücretsiz olarak açacağız. Böylelikle yeni yetenekleri her zaman desteklemiş olacağız.

46- Şehre İki Yeni Tiyatro Kazandırılacak

İstanbul’a 2 yeni tiyatro kazandırılacak, yeni oyunlarla repertuvarı genişleteceğiz.

47- İki Görkemli Konser Salonu Yapılacak

Anadolu ve Avrupa Yakası’na, sosyal ve kültürel alanları artırmak amacıyla İstanbul’a yakışacak konser alanları yapacağız.

48- Anadolu Yakası’na Yeni Kültür Merkezi Yapılacak

Anadolu Yakası’nda, sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla donatılmış bir kültür merkezi yapacağız.

49- İSMEK Özüne Dönüyor

İstanbul’la özdeşleşen İSMEK özüne dönecek. Böylelikle İstanbul’da meslek sahibi olmak isteyen herkese yeni fırsatlar sunulacak.

İstanbullunun istediği mesleğe veya işe göre alacağı zanaat eğitimiyle hem şehrin kültürel değerleri geleceğe taşınacak hem de işsizlik sorununa karşı alternatif bir çözüm sunulacak.

50- Evlenecek Gençlere 50 Bin TL Hibe Desteği

Evlenecek gençlere 50 bin TL hibe desteği vereceğiz.

51- Transfer Ve Hareketlilik Merkezi

Yenikapı, İncirli, Çobançeşme, Söğütlüçeşme, Kozyatağı, Samandıra ve Kurtköy gibi şehrin önemli merkez noktalarında elektrikli mobilet, bisiklet, şarj ve park noktalarını barındıracak Transfer ve Hareketlilik Merkezleri kurulacak.

52- Motosiklet Yolları

Motosiklet kullanarak geçimini sağlayan veya trafikte motoruyla seyahat eden vatandaşlarımızı korumak amacıyla yeni şeritler oluşturacağız.

53- Ulaşım Akademisi

Sürücü, yolcu ve yayaların yeterli ulaşım kültürü ve bilincine sahip olması adına Ulaşım Akademisi projemizi hayata geçireceğiz.

54- 7/24 Bakıcı ve Temizlik Hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için 7/24 yemek ve temizlik hizmetleri sunacak.

Ayrıca, geçici bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilere özel destek sağlanacak.

55- Tarihe Geçecek Dönüşüm 650 Bin Konut

Toplam 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirerek İstanbul’un yapılarını depreme karşı güçlendireceğiz.

56- 100 Bin Sosyal Konut

100 bin sosyal konut, evleri dönüşüme giren ev sahiplerinin kullanımı için düşük fiyatlara kiralanacak, İstanbulluların maddi ve manevi zarar yaşamasının önüne geçilecek.

39 ilçeye hizmet verecek. Satılmayacak kiralanacak. 18 ayda tamamlanacak.

57- 39 İlçeye Kentsel Dönüşüm Ofisleri

İstanbulluların dönüşümle ilgili sorularına ve sorunlarına çare bulmaya yönelik, 39 ilçeye “Kentsel Dönüşüm Ofisleri” kuracağız.

58- 39 İlçeye Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi

Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Merkezleri 39 ilçeye yayılacak, mevcutta var olanlar iyileştirilecek.

Bu geçici bakım merkezlerinde mikroçip ve küpeleme yöntemiyle kayıt altına alınan dostlarımızı her iki yakada toplam 50 bin can kapasiteli Sahipsiz Hayvan Yaşam Merkezleri’nde ağırlayacağız.

Sahipsiz sokak hayvanları tedavi edilecek, kısırlaştırılacak, mikroçip ve küpeleme yöntemiyle kayıt altına alınacaktır.

Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kolaylaştırılacak ve sahiplendirmeye özendirecek uygulamalar yapılacaktır.

Kaçak hayvan girişini engellemek için de tüm imkanlar seferber edilecektir.

59- Üniversite Öğrencilerine Şehirler Arası Ulaşım Desteği

Hiçbir öğrencimiz; aile hasreti çekmeyecek. Memleketine giden öğrenci kardeşlerimizin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz.

60- Sosyal ve Spor Tesislerinde yüzde 50’ye Kadar İndirim

Gençlerimiz, belediyemizin sosyal ve spor tesislerinde; yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

61- Toplu Taşımada Öğrencilerimize %40 İndirim

İstanbul’umuzu; gençler ve üniversitelilerin doyasıya yaşayacağı bir şehir yapacağız.

Bu şehri; eğitim almanın, üniversite okumanın çok keyifli olduğu bir şehir haline getirmek adına;

Gençlerimizin aylık İstanbul kart kullanım ücretlerinde, %40’lık bir indirim uygulayacağız! İlkokul öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız!

62- İhtiyaç Sahibi Emeklilere 2.500 TL Destek Ödemesi

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. Onların her anında yanlarında olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak öncelikli görevimiz olacak.

63- 151 Köyde 151 Kırsal Kalkınma Projesi

Sürdürülebilir kalkınma ve doğal alanların korunması hedefiyle, kırsal mahallelerimizi 151 Köy’de 151 Kırsal Kalkınma Projesi’yle destekleyeceğiz.

64- Tematik Köyler Oluşturacağız

Kırsal mahallelerde bulunan doğal alanlar korunarak, altyapı desteği sağlanacak.

Yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek ve her mahalle kendi özgün turistik kimliğiyle öne çıkacak.

Kuş gözlem noktaları, kamp alanları ve yürüyüş rotaları oluşturularak doğal güzellikler korunacak. Ayrıca, ziyaretçilere doğal tarım ve hayvancılık atölyeleri kurularak özgün kültür yaşatılacak, gelenekler tanıtılacak.

65- Tarım Emekçilerine Alım Garantisi Vereceğiz

İstanbullu çiftçilerimize tohum, fide, gübre, yakıt, hayvan, makine ve teçhizat gibi tarımsal girdilere doğrudan destek sağlanacak.

Toprak emekçilerine, sözleşmeli tarım ile alım garantisi sunulacak.

66- İklim Dostu İstanbul

2040 hedefi net sıfır emisyon. İstanbul’umuzu sürdürülebilir politikalar ile yönetecek, doğa dostu yatırımlar yaparak Net Sıfır Emisyon hedefine emin adımlar atarak ulaşacağız.

RES, GES, JES yenilenebilir enerji yatırımları yapacağız.

67- İstanbul Botanik Bahçesi

İstanbul halkına ve İstanbul’a nefes aldırmak için Botanik Bahçesi yapacağız. Metropolün rengini, muadilleri Hyde Park (1,4 milyon m2) ve Central Park’ın (3,4 milyon m2) toplamlarının yaklaşık 2 katı büyüklüğünde, yani 8,14 milyon m2’lik botanik park ile yeşile çevireceğiz.

68- Yeni Kent Ormanları

İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırılarak, şehrin aktif yeşil alan miktarını artırmakla birlikte hava kirliliğini azaltacağız.

69- 39 İlçeye Mahalle Bahçesi Yapacağız

İstanbul’un 964 mahallesinde gerçekleştireceğimiz Mahalle Bahçeleri projemiz ile, çocukların güvenli oyun ve spor alanlarına sahip olduğu, mahalle kültürünün canlandığı çok fonksiyonlu alanlar oluşturacağız.

Şehrimize yaklaşık 5 milyon m2 yeşil alan kazandırırken aynı zamanda mahallelerdeki otopark sorununu da uygun olan bahçelerimizin altına yapacağımız katlı kapalı otoparklarla çözeceğiz.

Mahalle Bahçeleri, afet durumlarında ise toplanma ve barınma alanları olarak kullanılabilecek.

70- Esenler Otogarı’nı Millet Bahçesine Dönüştüreceğiz

İstanbul’un tam ortasında, artık bu şehrin ihtiyacına cevap veremeyen, alt katları adeta harabeye dönmüş Esenler Otogarı’nı taşıyıp bulunduğu alanın tamamını bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz.

Bu parkın içinde atölyeler, bilim merkezi, kuluçka merkezi, kütüphane, aşevi; altında ise otoparklar kurarak çevredeki ulaşımı rahatlatacağız.

71- Tüm Öğretmenlere İndirimli Ulaşım Desteği

Özel, geçici ve sözleşmeli öğretmen ayrımı ortadan kaldırılacak ve tüm öğretmenlere indirimli ulaşım imkânı sağlanacak.

72- Madde Bağımlıları İçin 'Bahar Evleri'

Şehrin dışında Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Köyü kurulacak, vatandaşlar tek başlarına bırakılmadan umut dolu bir geleceğe adım atacaklar.

73- Engelsiz İstanbul İnşa Edilecek

10 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi'yle, engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar çeşitlendirilecek, şehirdeki engelsiz uygulamalar artırılacak.

İstanbul Kart ile avantajlar sağlanacak ve engelli istihdamı desteklenecek.

74- Yaşlılar İçin 3 Büyük Yaşam Merkezi

İki yakada toplamda 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kurularak, yaşlı ve engelli bireylere daha kapsamlı destekler sunulacak.