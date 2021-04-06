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- İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı
İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı
- DHA
- 06.04.2021 - 16:00
- Güncelleme : 06.04.2021 - 16:25
Sarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan heykel, bakımsız görüntüsüyle tepkilere neden olmuştu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Tepkilerin ardından bölgeyi inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık temizliğinden sorumlu bir ekibimiz var." diyerek heykeller için ekip kurulduğunu açıkladı.
İBB'nin özel heykel ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirler temizlendi.
Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.
VİNÇLİ TEMİZLİK
Belli aralıklarla düzenli olarak temizlenen anıtın arka kısmı ise bugün vinç yardımıyla bir kez daha kontrol edildi.
Gerekli işlemleri yapan ekipler, başka bir heykeli daha temizlemek için bölgeden ayrıldı.