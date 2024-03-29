İBB Başkan adayı Murat Kurum, Baykar'a ziyaret gerçekleştirdi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar tesislerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.

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AA

31 Mart yerel seçimleri için artık çok kısa bir zaman kaldı.

Türkiye, yerel yönetimlerin belirleneceği kritik sürece sadece birkaç gün uzaklıkta.

Vatandaşlar, kentlerinin ve ilçelerinin geleceğini şekillendirecek kararlar için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Partiler ve adaylar da son kez seçmenlerin karşısına çıkıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da ziyaretlerini sürdürüyor.

"Proje insanı, mühendis Murat abimiz bizleri ziyaret etti"

Kurum'un bu seferki adresi, Türkiye'nin savunma sanayinde öncü rol üstlenen Baykar firması oldu.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün proje insanı, mühendis Murat abimiz bizleri ziyaret etti. Kendisiyle iftar öncesi mini bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul'un güzel yarınları için hayal ettiği projelerini dinledik. Baykar’da ve iftar soframızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk."

"Murat Bey'le tanışıklığımız bizim 6 Şubat depremi dönemine dayanıyor"

Paylaşımda, Kurum'un ziyaretine ilişkin videoya da yer veren Bayraktar, videonun içeriğinde Kurum'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Murat Bey'le tanışıklığımız bizim 6 Şubat depremi dönemine dayanıyor. Deprem bölgesine inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi mühendis. Murat abimiz bir anlamda mühendis bir abimiz. Kendisini tanıdıkça mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş oldum. Tam bir proje insanı. Bizler gibi. Bizler nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak o da yurdun dört bir köşesindeki özellikle o dönemde milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takarak çalışmışlığına şahit oldum."

"Ülkemizi Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız"

Kurum ise videoda kendisine yöneltilen "İsrafları azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planlarınız nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öncelikle israfı bitirdik deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz o."

"Bir kez daha gurur duydum"

Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Baykar'a ziyarette bulunduğunu belirterek şunları dedi:

"Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA'ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar'dan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık. Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı.'

Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ettiğini de kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)