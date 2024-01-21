İHA
Türkiye'de yerel seçim heyecanı devam ediyor.
69 gün sonra sandığa gidecek olan İstanbul halkı doğru isim için gün sayıyor.
Ziyaretlerini sürdürüyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bu kapsamda ziyaretlerde bulunan Kurum, Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı ziyaret etti.
Kentsel dönüşüm mesajı verdi
Tan'a imzalı Beşiktaş forması ve oyuncak dozer hediye eden Murat Kurum, "Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun." diyerek yapacağı çalışmaların mesajını verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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