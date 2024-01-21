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Murat Kurum engelli genci ziyaret etti

Murat Kurum engelli genci ziyaret etti İstanbul adayı Murat Kurum, dozer hediye ettiği 11 yaşındaki engelli gence, "Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun" ifadelerini kullandı.