İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 14 Mayıs'tan sonra devleti bilen ekip göreve geliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de İSKİ'ye ait hizmet ve tesislerin açılış törenine katıldı. İmamoğlu konuşmasında, 14 Mayıs tarihinden sonra devleti bilen ekibin göreve geleceğini söyledi.

DHA

Aylarca süren toplan-dağıl görüşmelerinde ortak metinler hazırlandı, ittifakın büyümesi yönünde diğer partilere yeşil ışıklar yakıldı derken adayın belirleneceği son toplantıda kriz yaşandı.

Cumhur İttifakı'nın aylar öncesinden açıklanan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

5 genel başkanın yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklandı.

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de İSKİ içme suyu yatırımları, Anadolu Yakası Dereleri ıslahı ve bakım onarım projesi, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Malzemeleri Lojistik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

"Gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye için çalışacağız"

14 Mayıs seçimleriyle ilgil önemli mesajlar veren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'tan sonra devleti bilen, vicdan sahibi, adaletli, herkese saygıyla yaklaşan bir ekip göreve geliyor. Çünkü işte az önce saydığım bütün nitelikleri taşıyan insanlar bir arada. Bu niteliklerle, bu kimlikle, devletimizin, İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber seçeceğiz. Altı siyasi parti ve tabii ki farklı siyasi partilerin de demokrasi beklentisini, özgürlük ve üreten bir Türkiye beklentisi ve gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye var olması için en güçlü şekilde çalışacağız.

Birlikte toplantı gerçekleştirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan selam getirdiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bizler hem kentlerimizde yapılmayan işleri daha güçlü yapmaya hem de memleketimizin her noktasına çalışkanlığı, üretimi, iyi iş yapmayı, hesap verebilirliği örnek olarak yaşatmanın, göstermenin sorumluluğunu üstlendik. Sadece Haziran 2023 ve Nisan 2024 arasında bile 10 ayda göreceksiniz; İstanbul'da yapılmayan, engellenen, elimizden alınan, millete ait olan yerlerin kapkaççı gibi elimizden alındığı ortamları sona erdirecek; İstanbul'da imzalanmayan kredilerle, alınamayan otobüsler, imzalanmayan kredilerle ya da onaylanmayan proje onaylarıyla başlanamayan metroları nasıl hızla başlatacağımızı 16 milyon İstanbulluya göstereceğiz.

"Basınç sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine kalıcı bir çözüm getirdik"

Açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili de konuşan İmamoğlu şöyle konuştu:

Bugün burada birçok önemli projenin açılışını yapmanın gururunu yaşıyorum. Asya yakasının tam 13 derede ve büyük kısmının yine bu bölgeyi ilgilendirdiği kollarında 6 bin 200 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleştirdik. Asya yakasında muhtelif yaklaşık 500 bin metre uzunluğunda dere temizliği yaptık ve bu derelerdeki bakım ve onarım işlerini tamamladık. Böylece dere güzergahları boyunca yaşanacak su baskınlarının önüne geçtik ve derelere atık su karışmasını önledik. Daha önce bu dereler üzerinden Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na akan atık suların arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık. Bugün ayrıca Ümraniye ilçesi içme suyu yatırımlarının da açılışını gerçekleştiriyoruz. İçme suyu depolama alanının kapasitesini artırdık. Basınç sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine kalıcı bir çözüm getirdik. Bu bölgede yaşayan tam 726 bin hemşehrimizin kesintilerden kurtulup suya kavuşmalarını eksiksiz kavuşmalarını sağladık. Asya Yakası İçme Suyu Malzemeleri Lojistik Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Bu merkezde İSKİ'nin Asya yakasında içme suyu operasyonları çok daha verimli işletilir hale gelecek. Bu vesileyle aslında burası deprem döneminde de İSKİ'nin bütün hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için önemli bir merkez olacak. Bugün aynı zamanda Ümraniye Atatürk Mahallesi yani tam da burada Alemdağ Caddesi üzerindeyiz. Buranın düzenlemesini başlatıyoruz.

İmamoğlu, konuşması sonrasında sahneden inerek alandakilerle fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu daha sonra alandan ayrıldı.