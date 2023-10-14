İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Amerika yolcusu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim ve kurultay öncesinde yeni bir yolculukla gündeme geldi. İmamoğlu ABD'de dernek yöneticileriyle bir araya gelecek.

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Yerel seçimler için resmi süreç başladı.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partilerin çalışmaları da devam ediyor.

Siyasi partilerin kurultay çalışmaları ve aday açıklama süreçleri ise hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan İBB Başkanı Ekren İmamoğlu görev süresince, depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde ya tatile çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

İstanbul'da her yağış ve afet durumlarında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde yeni bir yolculukla gündeme geldi.

İmamoğlu ABD yolcusu

Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu'nun önümüzdeki hafta ABD’ye gideceği öğrenildi.

Dernek yöneticileriyle görüşecek

Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin’le İstanbul’da bir görüşme yapan İmamoğlu’nun, burada Washington’a gideceğini söylediği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu bu çerçevede Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşecek.