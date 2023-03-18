İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İrade ortaya koyan Meral Akşener'e teşekkürlerimi iletiyorum İSKİ'nin açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener'e övgüler dizdi. İmamoğlu, "Elbette seçimi kazanacağız, elbette gençlerin umudu olacağız" mesajı verdi.

İstanbul'da Başakşehir ilçesi genelinde artan içme suyu talebini karşılamak, su kesintilerini önlemek, su taşkını riskini sona erdirmek ve atık su hattı eksiklerini gidermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı.

İSKİ Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu, İçme Suyu Yatırımları'nın toplu açılış töreni yapıldı.

Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Tören, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

"Seçimi elbette kazanacağız, gençlerin umudu olacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın büyük bir zafer ve direniş olduğuna dikkat çekerek başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından ülkenin değişimi ve dönüşümü, mücadelesi karakterine sahip insanlar olmak zorunda olduklarını belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yolu açık olsun diyorum. Elbette seçimi kazanacağız, elbette gençlerin umudu olacağız, elbette hep birlikte geleceği tasarlayacağız. Şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza verilen görev ve bu görev verilirken özenli bir irade ortaya koyan değerli İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda 6'lı masanın bütün liderleriyle birlikte, dediğim gibi amasız, fakatsız Türkiye'nin değişimi mücadelesini ortaya koymak çocuklarımıza gençlerimize, özgürlüğü, üretimi, eğitimdeki kaliteyi, yerel yönetimden merkezi idareye kadar liyakati, hesap verebilirliği, bereketi kazandırmak adına büyük mücadeleye girişmiş bulunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Kesinlikle başarılı olacağız. Katiyen söylüyorum ki bu inanmış milletin önünde hiçbir şey duramaz. Tek şartı var bu inanmışlığın. Kazanacağımız seçim 86 milyon insanımız için kazanılacak. Sadece bir grup için ya da sadece Millet İttifakı'na oy verenler için değil, bu memleket için kazanılacak.

"Bu şehrin her ilçesine eşit hizmet sunacağız"

"Başakşehir'den Kadıköy'e, Kartal'dan Silivri'ye kadar bu şehrin her ilçesine eşit hizmet sunacağız" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Hemşerilerimiz bizlere bunun için oy verdiler. Oy vermeyenler de dahil mutlu oldukları bir seçim sonucu elde ettik. Çok şükür İstanbulluların güvenini boşa çıkarmadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hukuk ve ahlak dışı bütün unsularını temizleyerek hukuka dayalı, hesap verebilir süreci var ettik. İBB tarihinde iddia ediyorum ki var olan projeleri anlamlı şekilde bitirmeyi, yeni projeyi başlatmayı hatta bitirmeyi daha da güçlü projeleri başlatmayı kısa sürede başarmış yönetim olduk. Toplam bütçemizin yüzde 50'sini yatırımlar almakta. Bu süreç içerisinde gerçekten dünya ve Türkiye tarihinin en önemli pandemilerinden birini yaşadığımız ve 1 buçuk yılımızı meşgul ettiğini unutmayalım. Canlarımızı kaybettiğimiz depremi, moralsizliği yaşadığımız dönemin içinde olduğumuzu unutmayalım.

"2023 yılı yatırım bütçemizi 2022'ye göre yüzde 100 artırdık"

İmamoğlu konuşmasını ise şu ifadelerle tamamladı:

2023 yılı yatırım bütçemizi 2022 'ye göre yüzde 100 artırdık. Aynı anda 10 metro birden inşa edebilmek, engellenmesine rağmen 4'e yakın raylı sistem projesi hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı kabulüne sunulan başta Beylikdüzü-Sefaköy hattı olmak üzere önemli hatların çalışmasını yapmak bizlere nasip oldu. Başarmakta kendimize güveniyoruz. 560 milyon liralık Başakşehir'e yaptığımız yatırımlar ve devam edenlerle birlikte 800 milyon lirayı aşan bir yatırıma sadece İSKİ'nin erişmiş olması önemli bir durumdur. Hem ihtiyacı karşılayan hem de deprem başta olmak üzere farklı afetlerde dayanıklılığı olan bir alt yapıyı var etme karakteri de önemlidir. 8 bin metrelik içme suyu hattı önemli bir çalışmaydı.

İmamoğlu, pandemi döneminde de alt yapı çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından İmamoğlu, alanı gezerek bilgi aldı.