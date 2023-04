İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a zarar veren projeleri rafa kaldırıyoruz

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '300 günde 300 proje' maratonu kapsamında Eyüpsultan'da toplu açılış törenine katıldı.

Saat 13.00'da başlayan törene İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Eyüpsultan Mahalle muhtarları ile vatandaşlar da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul genelinde yapılan projeleri değerlendiren Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Göreceksiniz, Allah şahit, nasıl biz, hangi partiden olursa olsun her ilçesine eşit şekilde hizmet eden büyükşehir belediyesi olmuşsak, aynı akıl memleketimizin her köşesine yayılacak. Memleketin her yerine eşit hizmeti sunacağız. Vicdanın temsilcisi, gerçekten güçlü, devlet aklı ile güzel duygularıyla ahlaki ve hak, hukuk, adalet kavramını en güçlü şekilde temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz hep birlikte. İşte o zaman, Türkiye'nin yeni hükümeti bir kişinin, bir grubun, bir kesimin hükümeti olmayacak, hepimizin 86 milyonun hükümeti olacak.