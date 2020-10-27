İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu görüntüsünü paylaşarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yorgun olduğu görünen İmamoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"HER ŞEY OLUMLU YÖNDE GİDİYOR, ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

İmamoğlu hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya korumaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki dördüncü günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Bütün hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu hastaneden açıklama yaptı- İZLE

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI DUYURUSU

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 10 gün ücretsiz olacağını da açıklayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentimiz için çok önemli bir proje olan Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. 3 aydır yaptığımız deneme sürüşleri problemsiz geçti. Hastanede olmam sebebiyle açılış törenimizi erteledik. Metromuzun hizmete girmesini elbette ertelemiyoruz. Arkadaşlarım daha önce 2 günlük ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm bu hattın 10 gün boyunca ücretsiz olmasına karar verdim." ifadelerini kullandı.