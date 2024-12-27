İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi tasarımını açıkladı

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İstanbul'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...

Tam 5 yıldır CHP tarafından yönetilen bu ülkenin en önemli ve en kalabalık şehri, ulaşım açısında tarihinin en kötü 5 yılını geçiriyor.

Son yıllarda bu ulaşım çilesine bir de taksi sorunu eklendi.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÇİLESİ

Yolcu almayan, fazla para isteyen ve yolcularla tartışan taksiciler, yapılan denetimlere rağmen sorunun önüne geçilemedi.

Yağmur havaların sürdüğü bu günlerde ulaşım sorunu had safhaya ulaşırken geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından yeni bir proje hayata geçirildi.

ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Buna göre İBB, yeni taksi tasarımları için anket başlattı. Ankette 5 farklı tasarım yer aldı.

5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler dikkat çekti.

TAKSİLERİN YENİ TASARIMI BELLİ OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki yeni taksilerin tasarımını açıkladı.

İMAMOĞLU DUYURDU

İBB'nin başlattığı ankete 100 bin kişinin katıldığını belirten İmamoğlu, halk oylamasıyla belirlenen tasarımın "E şıkkı" olduğunu duyurdu.

İmamoğlu, "Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını halk oylaması ile seçtik. Kazanan E şıkkı oldu." diyerek, İstanbulluların talepleri doğrultusunda yeni taksilerin tasarımının şekillendiğini söyledi.

YENİ UYGULAMAYI DA AÇIKLADI

Ayrıca İmamoğlu, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksinin yakında İstanbulluların hizmetine sunulacağını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile yeni taksi tasarımını da duyurdu.