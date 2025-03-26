İBB başkanvekili Nuri Aslan oldu

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) dönemi sonlandı.

İmamoğlu'nun hakkında yürütülen teröre soruşturmasında ise tutuklanma talebinin reddedilmesiyle, İBB'ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalkmıştı.

ASLAN BAŞKANVEKİLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nu görevden almasının ardından İBB Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimi tamamlandı.

Başkanvekili, üç oturumda belirlendi.

CHP’nin adayı Nuri Aslan, mecliste gerçekleşen üçüncü oylama sonucu 177 oy alarak İBB’nin yeni başkanvekili seçildi.

AK Parti'nin adayı olan Zeynel Abidin Okul ise, üçüncü oturumda 125 oy aldı.

BAŞKANVEKİLİ ÜÇ OTURUMDA BELİRLENDİ

Saat 13.00'da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, Ak Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı.

5 oy da geçersiz olarak sayıldı.

56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Aslan 177 oy alırken, Okul için 125 oy çıktı.

NURİ ASLAN KİMDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi profilinde yer alan bilgilere göre, Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Aslan, özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini üstlendi.

1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Aslan, 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arasında ise Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yapan Aslan, 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Aslan, 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Birinci Başkan Vekili olarak göreve başladı.