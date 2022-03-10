İBB, Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesti

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını tek tek kesti. İBB, ağaçların kesilmesinin nedenini kuruma belirtisi olarak gösterdi.

İstanbul Beşiktaş'ın rağmbet gören Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçları kesildi.

Kansere yakalandığı iddia edilen 112 ağacın kesilmesi, sosyal medyada tepki topladı.

İBB ise caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı.

AĞAÇLAR YENİDEN DİKİLECEK

150-200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya, ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti.

Hastalıklı toprağın dahi değiştirildiğini söyleyen Çetinkaya, ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını dile getirdi.

"ÇINAR KANSERİ MANTAR HASTALIĞIDIR"

Özellikle can ve mal kaybı açısından hastalıklı ağaçların ciddi risk taşıdığına değinen Çetinkaya, "Toplamda 112 ağaç hakkında, yenileme projesi kapsamında kesilme kararı alındı. Bunların 66 tanesi dikildi geri kalan 46 tane ağacın çalışmaları devam etmektedir. Çınar kanseri dediğimiz bir hastalık var. Bu mantar hastalığıdır. Kökten veya yaralanmalardan ötürü gövdeden aynı zamanda da budamadan alınan ve yayılmaya başlayan bir hastalıktır.





"112 AĞACIN TAMAMI KESİLDİ"

Buradaki bütün ağaçlarda da bu hastalık tespit edilmiştir. Bunlar uzman ekipler, fakülteden hocalar ve tarım orman il müdürlüklerinden gelen arkadaşların tespitleri sonucu netleşmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi aynı şekilde tabiat varlıklarından da komisyondan çıkan kararlar neticesinde yenilenme çalışmaları yapıyoruz. Şu anda 112 ağacın tamamı kesilmiştir. Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı.

AĞAÇLAR 200 YILLIK

Nihayetinde burası SİT alanı, turizmin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu hastalıkla da kimyasal ile mücadele edemiyorsun, biyolojik mücadelesi de yok. Ancak bu şekilde mekanik mücadele ile alandan çıkartıp, yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz. Buradaki ağaçlar 150-200 yıllık ağaçlarımız vardı" dedi.