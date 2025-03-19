DHA
Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor.
Sabah saatlerinde büyük yolsuzluk ve terör operasyonunun düğmesine basıldı.
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.
İBB BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı.
Saraçhane çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığı görülürken polis ekipleri hazır bekletiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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