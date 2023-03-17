İBB çalışanlarından zam isyanı Asgari ücretin az üstünde maaş alan Metro İstanbul çalışanları, zam alamadıkları için isyan etti.

Metro İstanbul çalışanları isyanda...

Her geçen gün metro veya İETT'lerdeki arıza ve sorunla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışanlarını memnun edemiyor.

İBB yönetiminin, ocak ve şubat ayında yüzde 16 enflasyon zammı yaptığı işçiler, asgari ücretin biraz üstünde aldıkları maaşa isyan etti.

Yürüyüş yaptılar

İşçiler, bağlı oldukları sendikalara maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle başvuruda bulundu.

Metro İstanbul'un Esenler yerleşkesinde bir araya gelen çalışanlar, zam alamadıkları için sendika temsilcileri ile birlikte yürüyüş yaptı.