İBB’nin Çırağan’da kestiği 112 ağaç hakkındaki ön raporu açıklayan Orman Mühendisleri Odası, çınarların bilinçli olarak kurutulduğu kanaatinin oluştuğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kentin en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Çırağan’da kestiği 112 çınar ağacına yönelik ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Orman Mühendisleri Odası, kesilen ağaçlarla ilgili raporunu yayınladı.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası, İBB’nin teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem ile kurtarılabilecek seviyede olup olmadığına bakılmaksızın, orman idaresinden herhangi bir izin alınmadan ağaçların kesildiğini belirtti.

İHA’nın haberine göre; Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, İBB’nin henüz kurumamış ağaçları da devrilme, hastalık gibi gerekçelerle kurutmak için çalıştığını söyleyerek çınar ağaçlarının bilinçli olarak kurutulduğunu öne sürdü.

“Yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır”

Hasan Türkyılmaz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır.

İBB, Çırağan’daki ağaçları bilerek kuruttu iddiası VİDEO



“112 adet çınar ağacının kesimi aceleye getirilmiş”

Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır. Bu tür çalışmalarda mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğini dikkatlerinize sunuyoruz.”





“Ağaçlar kesilirken gösterilen hassasiyet tedavilerinde gösterilmedi”

Söz konusu ağaçlarla ilgili olarak Orman Mühendisleri Odasının oluşturmuş olduğu Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında konuşan Hasan Türkyılmaz, “Konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 orman mühendisinden oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin, hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır.

Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan raporumuzda çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur.” diye konuştu.

“Hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir”

Çeşitli gerekçeler gösterilerek ağaçların bilinçli olarak kurutulduğunu belirten Türkyılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.





“Çınarları kurutmak için bilinçli bir operasyon”

Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları, raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir. Orman Mühendisleri Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri ışığında; çınar ağaçlarımızda var olan hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan dahilinde uzman ekip gözetiminde geç kalınmadan periyodik olarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikardır. Kuruduğu için kestik diyecekler. Sen bu çalışmayı yaparsan ve kökleri ortaya çıkartırsan tabii ki kuruyacaktır. Ağaçların can damarı toprakla irtibatıdır. Keserseniz bir süre sonra kurur. Dolayısıyla bizde bunun çınarları kurutmak için bilinçli bir operasyon olduğu kanaati oluştu.”