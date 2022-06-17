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    İBB, Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı yaptı

    İBB, Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı yaptı

    Emirgan Korusu'nda 130 ağaç İBB çalışanları tarafından büyük bir hızla kesilip ortadan kaldırıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, ağaçların kuru olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 16:26
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    İstanbulluların nefes almak için özellikle hafta sonları giderek vakit geçirdiği Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı yaşandı.

    130 ağaç kesildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları, Emirgan Korusu'nda 130 ağacı kesti.

    CHP'li İBB tarafından ağaçların katledilmesine kamuoyundan büyük tepki geldi.

    İBB'den açıklama

    Ağaç kesimlerine dair fotoğrafların sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine İBB'den açıklama geldi.

    İBB, Emirgan'da ağaç katliamı yapılmadığını savunarak, açıklamasında ormanı korumak için ölü ve kuru ağaçların kesildiğini belirtti.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz aylarda Çırağan Caddesi'nde de birçok ağacın kesilmesi için talimat vermişti.

    Ağaçların, reklam panolarına yer açmak için kesildiği iddiaları gündemdeydi.

    İBB, Emirgan Korusu nda ağaç katliamı yaptı #1

    İBB, Emirgan Korusu nda ağaç katliamı yaptı #2

    İBB, Emirgan Korusu nda ağaç katliamı yaptı #3


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