Haberler

Gündem Haberleri

İBB, Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı yaptı

İBB, Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı yaptı

Emirgan Korusu'nda 130 ağaç İBB çalışanları tarafından büyük bir hızla kesilip ortadan kaldırıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, ağaçların kuru olduğunu savundu.