Ekrem İmamoğlu Esenler'de heykel çalışması başlattı

İBB Başkanı İmamoğlu bugün Esenler'i gezerek yaptıracağı Atatürk heykelinin projesi hakkında bilgi aldı.

CHP'li belediyelerde heykel hizmeti sürüyor.

Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler ilçesinin Dörtyol Meydanı'na yapılmak üzere bir heykel çalışması başlattı.

Projesi tamamlanan yapıtın Atatürk Heykeli olacağı öğrenildi.

Heykelin yapılacağı yere gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da heykelin yapılacağı yerde projeyi inceledi.

İmamoğlu heykelin yapılacağı bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.