Petrol
88.06
0.01%
Euro
18.1556
0.75%
Dolar
18.5264
0.04%
Altın
986.89
-0.06%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
360.751
-0.99%
BTXN Coin
11.10
8.29%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Ekrem İmamoğlu Esenler'de heykel çalışması başlattı

    Ekrem İmamoğlu Esenler'de heykel çalışması başlattı

    İBB Başkanı İmamoğlu bugün Esenler'i gezerek yaptıracağı Atatürk heykelinin projesi hakkında bilgi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li belediyelerde heykel hizmeti sürüyor.

    Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler ilçesinin Dörtyol Meydanı'na yapılmak üzere bir heykel çalışması başlattı.

    Projesi tamamlanan yapıtın Atatürk Heykeli olacağı öğrenildi.

    Heykelin yapılacağı yere gitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da heykelin yapılacağı yerde projeyi inceledi.

    İmamoğlu heykelin yapılacağı bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

    Ekrem İmamoğlu Esenler de heykel çalışması başlattı #1

    Ekrem İmamoğlu Esenler de heykel çalışması başlattı #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Sakarya'da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı
    3. Sayfa

    Sakarya'da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu
    3. Sayfa

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

    Görüş Bildir