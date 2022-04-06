Petrol
103.71
-2.75%
Euro
16.08
0.17%
Dolar
14.75
0.23%
Altın
913.05
0.23%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
651.252
-4.13%
BTXN Coin
32.20
0.97%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı

    İBB'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 19:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün su faturalarına bugün de ulaşıma zam yaptı.

    Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.

    Flamenko dansçısına 400 bin lira ödendi

    Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı #1

    İBB sessiz kaldı

    Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, "Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?" gibi eleştiriler geldi.

    İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı #2

    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da süratli sürücü 1 moto kurye ile 6 araca çarptı
    İç Haber

    Adana'da süratli sürücü 1 moto kurye ile 6 araca çarptı

    MEB 750 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
    Yaşam

    MEB 750 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

    Android telefonlarda dosya nasıl gizlenir
    Teknoloji

    Android telefonlarda dosya nasıl gizlenir

    Görüş Bildir