İBB, Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel oluyor

İBB, Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel oluyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları, İBB'nin elektriği kesmesi nedeniyle sekteye uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmalarını başlattı.

Kulenin müzeye çevrilmesi için yapılan çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi engel olmaya kalktı.

İBB TAKOZ OLDU, BAKANLIK DEVAM ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Galata Kulesi'nin çevresine giden ekipler, meydanın ve kulenin elektriğini kesti.

Bakanlık çalışanları ise çalışmaların yavaşlamaması için anında çözüm üretti ve restorasyon çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirdi.

EBABİL KUŞLARINA DUYARSIZ KALINMADI

Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları ebabil kuşlarının zarar görmemesi için durmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi’nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB, Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel oluyor VİDEO







