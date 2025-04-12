İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı

AA

İstanbul’un yönetim kademelerinde yeni bir değişiklik yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, genel sekreterlik görevine yeni bir ismi getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliğine Prof. Dr. Volkan Demir atandı.

DEMİR GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİNE ATANDI

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Vekilliği görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.

VOLKAN DEMİR KİMDİR

1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Demir, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

İş hayatında veri uygulamaları, serbest bölgeler, vergi muhasebesi, sermaye piyasaları, borsa, uluslararası muhasebe ve raporlama alanlarında deneyim sahibi olduğu belirtildi.

CAN AKIN ÇAĞLAR GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

İBB Genel Sekreterliği görevini yürüten Can Akın Çağlar, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ve ardından görevinden ayrılmıştı.

Volkan Demir ise 6 Nisan’daki CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda, İBB Genel Sekreterliği’ne atanacağı için Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiş ve CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakmıştı.