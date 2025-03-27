İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

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CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar gündemdeki yerini koruyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında terör suçlamasıyla tutuklanan Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuluyordu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polat'ın avukatı, müvekkilinin yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

KALP HASTASI OLDUĞU BİLİNİYORDU

Kısa bir süre önce dört senede 3 kez anjiyo olduğunu açıklayan Mahir Polat'ın kalp hastası olduğu biliniyordu.

FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYDI

CHP'den Fatih Belediye Başkan Adayı da olan Mahir Polat, İstanbul'da atıl durumdaki tarihi yerleri kente kazandıran İBB Miras ekibinin de kurucusuydu.