İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın değişimi

Uzun yıllar Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreterliği görevine gelmesiyle birlikte imajını da değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği yapıldı.

Genel Sekreter Yavuz Erkut'un emekliliğe ayrılmasıyla birlikte göreve Can Akın Çağlar getirildi.

ZİRAAT BANKASI VE BBDK GEÇMİŞİ

2003 yılında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirilen Can Akın Çağlar, 2011 yılına kadar bu görevi yürütmüş ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine atanmıştı.

BABACAN'A YAKIN İSİM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Çağlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla Genel Sekreterlik görevine getirildi.

CHP'DEN TEKLİF GELDİ, SAKALLAR GİTTİ

Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü yürüttüğü dönemde sakallarını uzatmıştı. Yıllar boyunca kameralara sakallı bir şekilde poz veren Çağlar, İBB Genel Sekreterliği görevine gelmesiyle birlikte sakallarını keserek imajını değiştirdi.