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İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmeğe yapılan zammı "Sadece 25 kuruş yaptık, İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacak." dedi.