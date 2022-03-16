İBB Halk Ekmek'teki Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesinin 3 lira olacağını duyurdu.

Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'da da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak olan Ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

"330 GRAM RAMAZAN PİDESİNİ BU YIL 3 LİRADAN SATACAĞIZ"

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 lira'dan İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek."