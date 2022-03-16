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    İBB Halk Ekmek'teki Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesinin 3 lira olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 14:01
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    İBB Halk Ekmek'teki Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

    Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'da da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını duyurmuştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak olan Ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

    "330 GRAM RAMAZAN PİDESİNİ BU YIL 3 LİRADAN SATACAĞIZ"

    İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

    "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 lira'dan İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek."

    İBB Halk Ekmek teki Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı #1


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