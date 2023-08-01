İBB Hamidiye suya yüzde 25'lik zam yapıldı İBB’nin iştiraki Hamidiye suya yapılan yüzde 25'lik zamın ardından, 19 litrelik damacanın fiyatı 12 TL’lik artışla 59 TL’ye çıkarıldı.

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İstanbul'da vatandaşların çilesi bitmiyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce temiz ve ucuz su vaadinde bulunmuştu.

"İstanbul'a temiz ve ucuz su sağlayacağız"

Gelen zamların ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında attığı tweet akıllara geliyor.

İmamoğlu, 2019'da "İstanbul'a temiz ve ucuz su sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suya 8 defa zam

İmamoğlu'nun vaadinin ardından şebeke suya 8 defa su geldi.

12 lira zam yapıldı

Bunun ardından yeni zam ise İBB iştiraklerinden olan Hamidiye su ürünlerine yapıldı.

Yapılan zam öncesinde 47 TL'ye satılan 19 litrelik damacananın yüzde 25'lik zam fiyatı ardından 59 TL’ye yükseltildi.

Toplu ulaşıma yüzde 57 zam talep edildi

Öte yandan İBB’nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.