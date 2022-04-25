İBB, harp okulu çıkışlı karı-kocayı bünyesinde çalıştırıyor

Mehmet Alkanalka ve Emine Alkanalka isimli Kara Harp Okulu çıkışlı karı-kocanın, İBB kadrosunda aynı anda yer aldığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimini alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, son seçimden bu yana birçok eleştirinin muhatabı oldu.

Eleştirilerden biri de liyakat üzerinden değerlendirme yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerden önce yaptığı "Babamın oğlu olsa işe almayın." sözünün gerçeği yansıtmaması oldu.

Belediye bünyesinde verilen başkanlık ve müdürlük görevlerine eşlerin getirilmesi tepki çekti.

Aynı yıl başkanlık ve müdürlük görevlerine getirildiler

İBB'de önceki yıllarda çalışmaya başlayan Emine Alkanalka'nın, 2020 yılında Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü görevine getirilmesi ve akabinde aynı yıl eşi Mehmet Alkanalka'nın Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirilmesi, tepki gördü.

Önce eşi başkan oldu, sonra kendisi müdür

İBB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerde Mehmet Alkanalka'nın 20 Şubat 2020'de başkanlık görevine getirildiği kaydedilirken, eşi Emine Alkanalka'nın ise aynı yılın Temmuz ayında görevinin yükseltilmesi dikkat çekti.

Harp okulu mezunları

Çiftin yine İBB'nin resmi sitesinde yer alan CV'lerinde farklı tarihlerde Kara Harp Okulu'ndan mezun oldukları yer aldı.