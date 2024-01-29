Yurt genelinde sert kış etkisini sürdürüyor.
Birçok ilden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.
İstanbulluların gözü kulağı ise Meteoroloji'den gelecek haberdeydi. Geçtiğimiz haftadan bu yana kar yağışının yurda giriş yapacağı yönünde uyarılar yapıldı.
Sarı ve turuncu kodlu uyarılar da verildi.
İstanbul'a kar düştü
Beklenen gün ise geldi.
Sert soğukların ardından dün akşam saatlerinde iki yakada da kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası'nda ise bazı bölgelerde kar tuttu. Yollar kısa sürede buzla kaplandı. Kış mevsiminde ortaya çıkan manzaralar kısa süreli yağışta da değişmedi.
İBB kar hazırlığı yapmadı
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri uyarıların ardından teyakkuza geçmeyince sürücüler zor anlar yaşandı.
Haliç bölgesinde kaydedilen bir görüntüde, sürücülerin tuzlanmayan yolda kontrolü kaybederek kaydıkları görüldü.
Vatandaşlar, olası bir kazanın yaşanmasından son anda kurtuldu.
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