İBB kar yağışı için hazırlık yapmadı: Araçlar yolda kaldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarıları verdiği Megakent'te, İBB yönetimi hazırlık yapmayınca sürücüler zor anlar yaşadı. Tuzlanmayan yollarda şans eseri kaza olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yurt genelinde sert kış etkisini sürdürüyor.

Birçok ilden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

İstanbulluların gözü kulağı ise Meteoroloji'den gelecek haberdeydi. Geçtiğimiz haftadan bu yana kar yağışının yurda giriş yapacağı yönünde uyarılar yapıldı.

Sarı ve turuncu kodlu uyarılar da verildi.

İstanbul'a kar düştü

Beklenen gün ise geldi.

Sert soğukların ardından dün akşam saatlerinde iki yakada da kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda ise bazı bölgelerde kar tuttu. Yollar kısa sürede buzla kaplandı. Kış mevsiminde ortaya çıkan manzaralar kısa süreli yağışta da değişmedi.

İBB kar hazırlığı yapmadı

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri uyarıların ardından teyakkuza geçmeyince sürücüler zor anlar yaşandı.

Haliç bölgesinde kaydedilen bir görüntüde, sürücülerin tuzlanmayan yolda kontrolü kaybederek kaydıkları görüldü.

Vatandaşlar, olası bir kazanın yaşanmasından son anda kurtuldu.