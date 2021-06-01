Kış hizmetlerinin sonlandırılması ile otelde kalan evsiz vatandaşlar, eşyaları ile sokağa atıldı. Vatandaşlardan biri koronavirüs olduğunu, hasta olduğu bilindiği halde atıldığını söyledi.

İstanbul’da farklı nedenler ile evsiz kalan 40 vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kış dönemini geçirmeleri için Kasımpaşa’da bulunan bir otele yerleştirilmişti.

Havaların ısındığı ileri sürülerek 40 kişi, 5 ay boyunca konakladıkları otelden çıkarıldı.

Eşyaları ile kapıya atılan vatandaşların yetkililere ulaşma çabaları sonuçsuz kaldı.

“KORONAVİRÜS OLDUM, HASTAYIM”

Otelde ailesiyle kalan Gülnur Hançer, "Bizi kasım ayında, ev sahibi dışarı attı. Büyükşehir Belediyesi bizi buraya yerleştirdi. Beş aydır bu otelde kalıyordum. Şu an koronavirüs oldum, hastayım. Hasta olduğumu bile bile beni dışarıya atıyorlar. Yaz sezonu geldi diyorlar ama ortalığa bakın yağmur yağıyor ve hastayım. Gidecek yerim yok." ifadelerini kullandı.

İBB kış hizmetlerini sonlandırdı, otelde kalan evsiz vatandaşlar sokağa atıldı ViDEO

“PARKTA YA DA CAMİDE Mİ KALMAMIZ GEREKİYOR”

Ev sahibi tarafından sokağa atıldıktan sonra otele yerleştirilen Nazlı Tümkaya, şu sözleri kaydetti:

“Beş ay önce ev sahibi, 4 çocuğumla birlikte sokağa attı. Belediyeye gittim, zabıtalar 2 çocuğumla birlikte beni buraya getirdi. Biri üç, biri dokuz yaşında iki çocuğum da yurtta kalıyor. Parkta ya da camide mi kalmamız gerekiyor?"





“PARKLARDA MI YATALIM BU SOĞUKTA”

Otelde kalan herkesin mağdur olduklarını belirten Fatma Karaca ise, “Yaklaşık altı aydır İstanbul’dayım. Eşim rahatsız. Sağlık problemleri var. Benim yüzde 90 engelli raporum var.” ifadelerini kullandı.

Sokağa atılan vatandaşlar arasında yer alan 65 yaşındaki Sema Özdoğu, "Biz şimdi parklarda mı yatalım bu soğukta. Evsizim, dışarılarda kalıyorum." dedi.

İBB AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İBB'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her yıl kış aylarında Darülaceze Müdürlüğü tarafından evsiz vatandaşlara yönelik barınma hizmeti verilmektedir. Pandemi sürecinde de Darülaceze Müdürlüğü tarafından kış hizmetleri kapsamında barınma hizmeti sunulmuştur. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hizmet sunumu sırasında Darülaceze Müdürlüğü'ne destek olmuş, kapasite doluluğu veya farklı cinsiyetten bireylerin olduğu ailelerde, aile bireylerinin ayrılmaması, tek çatı altında barınma hizmetinden faydalanabilmesi için otel ücretinin ödenmesi yöntemi ile kış hizmetlerine destek olunmuştur. Ancak hava sıcaklıklarının artması nedeni ile İBB kış hizmetleri sonlandırılmıştır. Bu nedenle tesisler ile benzer şekilde otellerde verilen barınma hizmeti de ailelere 2 gün öncesinde bilgi verilerek tamamlanmıştır."