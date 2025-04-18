İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturma tüm yönleriyle devam ederken dikkat çeken bir adım geldi.

İBB KÜLTÜR AŞ MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLDİ

Bu kapsamda tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyal serbest bırakıldı.

Abbas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.